МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роскосмоса и взыскал 578 миллионов рублей с Центра имени Хруничева, разработчика и производителя ракет-носителей "Протон", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В этом иске госкорпорация требовала взыскать неустойку в размере 1,2 миллиарда рублей по госконтракту от 15 мая 2012 года на изготовление четырех ракет-носителей "Протон-М" для запуска космических аппаратов "Экспресс-AM4R", "Енисей-А1", "Спектр-УФ" и "НЭМ-1 PC МКС". Как отмечается в иске, обязательства не были исполнены ответчиком, в связи с чем начислена неустойка за период с 1 октября 2014 года по 1 июня 2017 года.

Арбитраж Москвы рассмотрел дело повторно. При первом рассмотрении суд первой инстанции в июне 2017 года удовлетворил иск частично, взыскав с Центра Хруничева 199,3 миллиона рублей. Суд принял во внимание, что после аварии "Протона-М" с аппаратом "Экспресс-АМ411" в мае 2014 года были приостановлены все работы по изготовлению и приемке ракет-носителей до завершения работы межведомственной комиссии по расследованию причин аварии и до проверки задела двигателей третьей ступени "Протон-М".

Как установил суд, в конце 2014 года Роскосмос в ответ на письмо Центра Хруничева принял решение, что в связи с невозможностью завершить изготовление ракет-носителей в 2014 году, а также ввиду отсутствия мест для их хранения в Центре Хруничева и на космодроме работы по изготовлению трех "Протонов" в рамках госконтракта будут приниматься по факту их выполнения в 2016 году. Арбитраж Москвы счел, что стороны договорились об изменении сроков исполнения контракта, в связи с чем не стал исчислять неустойку на период до 31 декабря 2016 года. С таким подходом согласился и апелляционный суд, утвердивший решение первой инстанции.

Однако арбитражный суд Московского округа в январе, рассмотрев кассацию Роскосмоса, отменил оба судебных акта и направил дело на новое рассмотрение. По мнению госкорпорации, согласившись на прием товара по факту его изготовления в 2016 году, заказчик не отказался от своего права взыскать неустойку до 31 декабря 2016 года за нарушение установленных в госконтракте сроков. Окружной суд обязал нижестоящие инстанции при новом рассмотрении установить, является ли срок поставки товара существенным условием госконтракта, возможно ли его изменение и каков порядок изменения, имеются ли в решении Роскосмоса от 22 декабря 2014 года положения, исключающие начисление неустойки до конца 2016 года.

ГКНПЦ имени Хруничева производит ракеты-носители и космические аппараты. Его заводы находятся в Москве, Воронеже, Омске и других городах.