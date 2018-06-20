В Роскосмосе рассмотрели законопроект о районах падения ступеней ракет

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На заседании общественного совета "Роскосмоса" был рассмотрен законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с использованием районов падения отделяющихся частей ракет, говорится в сообщении госкорпорации.

"Законопроект направлен на регулирование вопросов установления порядка создания и использования районов падения, включая вопросы обеспечения безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании районов падения при пусках ракет космического назначения с космодромов Восточный, Плесецк и Байконур", — отмечается в сообщении.

В заседании общественного совета приняли участие представители Минобороны и Минприроды России, МЧС РФ, Росприроднадзора, РАН, а также Алтайского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия), на территории которых уже созданы районы падения.

Участниками заседания были одобрены концептуальные подходы нормативно-правового регулирования вопросов использования районов падения, определенные законопроектом. Также была поддержана важная роль своевременного создания районов падения, необходимых для обеспечения осуществления космической деятельности, в том числе для запусков космических аппаратов коммерческого назначения в установленные контрактными обязательствами сроки.