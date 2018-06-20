Роскосмос приступил к пересмотру программы развития Центра Хруничева

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новое руководство Роскосмоса создало оперативный штаб по разработке программы развития Центра Хруничева — производителя ракет "Протон" и "Ангара", сообщил журналистам гендиректор центра Алексей Варочко.

Ранее сообщалось, что Центр имени Хруничева в 2017 году получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. Предприятие запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства. Только на обслуживание банковских кредитов центр ежегодно тратит по 4,5 миллиарда рублей. В планах предприятия — продажа находящейся в собственности земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.

"В ближайшее время наработанные штабом меры и предложения будут вынесены на обсуждение специалистами

госкорпорации. После всестороннего рассмотрения проекта программы руководством Роскосмоса будут приняты решения, направленные на развитие конструкторского и производственного потенциала предприятия на ближайшую и более отдаленную перспективу", — рассказал он.

Оперативный штаб возглавил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов, пояснил Варочко.

По словам руководителя предприятия, в настоящее время Роскосмос продолжает оказывать необходимую финансовую поддержку Центру Хруничева для обеспечения его повседневной производственной деятельности. "Финансово-экономическое состояние Центра Хруничева находится под полным контролем", — рассказал он.