РКК "Энергия" готова создать для "Морского старта" версию ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Головной разработчик ракеты "Союз-5" Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готова сделать отдельную версию носителя для проекта "Морской старт", рассмотрев соответствующее предложение S7, сообщили РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
"S7 представила нам свои требования к проекту, и мы рассматриваем создание такой ракеты-носителя, как модификация "Союза-5", с учетом максимальной унификации основных конструктивных решений, — рассказал Солнцев.
По его словам, вопрос находится в стадии обсуждения, "мы ещё не подписали никаких контрактных документов". "Но для "Энергии" этот проект, безусловно, представляет интерес, и мы готовы приступить к его реализации в ближайшее время", — отметил глава компании.
"Мы рассматриваем возможность приобретения двигателей НК-33 и НК-43, произведенных ранее самарским заводом "Кузнецов", а также конструкторской документации, оснастки для их производства, технического задела для последующего возобновления производства этих легендарных двигателей, оставшихся от советской лунной программы. Мы намерены восстановить производство НК-33 и в качестве основного места строительства нового завода рассматриваем Самарскую область", — рассказал Сопов.
По его словам, S7 Space уже провел первый раунд переговоров с представителями ПАО "Кузнецов", в ходе которых обсуждалась возможность дальнейшего сотрудничества.
О покупке S7 Group проекта "Морской старт" было объявлено в 2016 году. Речь идет о приобретении пусковой платформы Odyssey, командного судна и наземной инфраструктуры в американском порту Лонг Бич. С пусковой платформы возможно запускать ракеты "Зенит", а в перспективе – "Союз-5".