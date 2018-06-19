РКК "Энергия" готова создать для "Морского старта" версию ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Головной разработчик ракеты "Союз-5" Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готова сделать отдельную версию носителя для проекта "Морской старт", рассмотрев соответствующее предложение S7, сообщили РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

Ранее в интервью газете "Ведомости" гендиректор "С7 космические транспортные системы" Сергей Сопов рассказал о планах строительства завода для возобновления производства ракетных двигателей НК-33, которые компания хочет видеть на своей версии ракеты "Союз-5" для пусков с "Морского старта" вместо предлагаемых "Роскосмосом" двигателей РД-171. При этом он неоднократно критиковал проект "Союз-5" за применение устаревших технологий.

"S7 представила нам свои требования к проекту, и мы рассматриваем создание такой ракеты-носителя, как модификация "Союза-5", с учетом максимальной унификации основных конструктивных решений, — рассказал Солнцев.

По его словам, вопрос находится в стадии обсуждения, "мы ещё не подписали никаких контрактных документов". "Но для "Энергии" этот проект, безусловно, представляет интерес, и мы готовы приступить к его реализации в ближайшее время", — отметил глава компании.

В свою очередь Сопов подтвердил РИА Новости, что хотел бы использовать в проекте "Морской старт" возвращаемую ракету, для чего нужны двигатели НК-33. Их, как и двигатели американских ракет Falcon 9, можно использовать для возврата ракеты на Землю после старта, что сделает ракету-носитель многоразовой.

"Мы рассматриваем возможность приобретения двигателей НК-33 и НК-43, произведенных ранее самарским заводом "Кузнецов", а также конструкторской документации, оснастки для их производства, технического задела для последующего возобновления производства этих легендарных двигателей, оставшихся от советской лунной программы. Мы намерены восстановить производство НК-33 и в качестве основного места строительства нового завода рассматриваем Самарскую область", — рассказал Сопов.

По его словам, S7 Space уже провел первый раунд переговоров с представителями ПАО "Кузнецов", в ходе которых обсуждалась возможность дальнейшего сотрудничества.

О покупке S7 Group проекта "Морской старт" было объявлено в 2016 году. Речь идет о приобретении пусковой платформы Odyssey, командного судна и наземной инфраструктуры в американском порту Лонг Бич. С пусковой платформы возможно запускать ракеты "Зенит", а в перспективе – "Союз-5".