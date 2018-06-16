Академик: Маску предстоит доказать окупаемость возвращаемых ступеней ракет

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экономическую эффективность использования Илоном Маском технологии возвращаемых ступеней ракет еще предстоит доказать, пока же это вопрос открытый, заявил РИА Новости почетный директор российского Института космических исследований (ИКИ), академик Роальд Сагдеев, перебравшийся в США и преподающий в настоящее время в университете Мэриленда.

Проект Маска позволяет возвращать первую ступень носителя Falcon 9. Эта ракета в настоящее время оснащается разгонным блоком Block 5, конструкция которого, по заявлению предпринимателя, рассчитана так, что блок можно было бы использовать до 10 раз без ремонтных работ.

"Очень важно эффективность разработки посчитать, набрать за несколько лет статистику, сколько раз одну и ту же ступень реально можно запускать. Пока это все открытый вопрос. Но думаю, по ракетной части бизнеса Пентагон и NASA не дадут пропасть Маску — они ему помогут, так как они давали ему деньги до сих пор", — сказал академик Сагдеев.

Он высоко оценил усилия химкинского НПО "Энергомаш" в деле создания двигателей многоразового использования, но призвал не отставать от основателя SpaceX.

"Это просто замечательно, что "Энергомаш" изначально заложил в свой двигатель возможность его многократного применения. Хорошо бы подтвердить, что будет возврат. Только нужно сделать также эффективно, как Маск", — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские двигатели РД-181 для первой ступени американской ракеты-носителя Antares подтвердили возможность их многоразового использования. Испытания, при которых проверялась совместная работа всех систем и двигателя, прошли на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома (MARS) (штат Вирджиния, США). После их завершения был проведен анализ параметров работы всех систем носителя, в том числе и двигателей (на первой ступени ракеты Antares стоят два двигателя РД-181). Испытания подтвердили, что ступень ракеты-носителя может быть использована для запуска, а 21 мая 2018 года этот старт успешно состоялся.

РД-181 был разработан и сертифицирован для использования на американской ракете Antares. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного генераторного газа. Горючее — керосин, окислитель — жидкий кислород. В 2014 году была выпущена конструкторская документация, а уже в мае 2015 года успешно завершена сертификация этого двигателя.

Летом 2015 года первые товарные двигатели РД-181 были поставлены в США, а 18 октября 2016 года ракета-носитель Antares-230 с двигателями РД-181 разработки и производства НПО "Энергомаш" в составе ее первой ступени успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс. К настоящему времени проведены три успешных пуска Antares с двигателями РД-181. Antares используется для запуска корабля Cygnus в рамках обслуживания МКС.