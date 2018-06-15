Первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон выходит на пенсию

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА сообщило в пятницу, что астронавт Пегги Уитсон, первая женщина-командир МКС, которой также принадлежит рекорд по суммарному времени в космических полетах среди американцев, выходит на пенсию.

58-летняя Уитсон начала работать в НАСА в 80-х годах и на первом этапе занималась научно-исследовательской работой. Позднее она была сопредседателем российско-американской рабочей группы научных исследований в космосе, а в 1996 году была отобрана для подготовки к космическим полетам.

За свою карьеру Уитсон совершила три длительных экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), последняя продолжалась с ноября 2016-го по сентябрь 2017 года. НАСА напоминает, что астронавт Уитсон стала первой женщиной, возглавившей МКС: в 2008 году она руководила 16-м экипажем станции и затем, приняв командование 51-м экипажем, стала первой женщиной, возглавившей МКС дважды.

На счету Уитсон также женский рекорд по числу выходов в открытый космос, она совершала работы на внешней поверхности МКС 10 раз, проведя в открытом космосе в общей сложности 60 часов 21 минуту. В сумме Уитсон находилась за пределами нашей планеты 665 дней, самое продолжительное время среди американских астронавтов.

Провожая Уитсон на пенсию, руководитель НАСА Джим Брайденстайн отметил, что "ее целеустремленность, сила духа, личные качества и преданность науке, исследованию и открытиям являются вдохновением для НАСА и Америки".

"Мы глубоко обязаны ей за ее службу и будем скучать по ней, благодарим за работу на благо ведомства и страны", — говорится в распространенном НАСА заявлении Брайденстайна.