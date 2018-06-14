Россияне 16 июня смогут наблюдать сближение Луны и Венеры

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сближение молодой Луны и Венеры можно будет увидеть на всей территории России 16 июня сразу после захода Солнца, при ясной безоблачной погоде, наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке, прогнозируют астрономы московского планетария.

"Вечернее сближение молодой Луны и Венеры произойдет 16 июня 2018 года недалеко от рассеянного звездного скопления М 44 "Ясли" в созвездии Рак. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке. Молодой серп Луны и "вечернюю звезду" будет разделять около 3°. Помимо Венеры и серпа молодой Луны можно увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца", — отмечают астрономы московского планетария.

Молодой серп Луны и Венеру можно будет наблюдать при ясной, безоблачной погоде с 15 по 19 июня по вечерам до 23:00 мск, потому что к этому часу оба светила скроются за горизонт. Наблюдения можно проводить невооруженным глазом или в бинокль. На камеру можно заснять красивое астрономическое явление.

Ранее Луна прошла фазу новолуния и сейчас молодой месяц растет, с 15 по 19 июня его можно наблюдать на вечернем небе. Луна быстро перемещается по созвездиям Рак, Лев, Дева. Севернее Венеры, на северо-западе горизонта, при безоблачной погоде можно наблюдать Меркурий.

