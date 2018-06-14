Источник рассказал о состоянии дерева, посаженного Гагариным на Байконуре

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дерево, посаженное первым космонавтом планеты Юрием Гагариным на Байконуре, не имеет видимых повреждений, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в отрасли, посещавших аллею космонавтов на космодроме во время недавнего запуска нового экипажа к МКС на корабле "Союз МС-09".

Ранее летчик-космонавт герой Советского Союза депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что на Байконуре засыхает дерево-карагач, посаженное Гагариным, и попросила разобраться в причинах его гибели.

"Ни один человек из тех, кто недавно был на Байконуре, да и сам я лично, не заметил, что с деревом проблемы. Конечно, я не биолог, но, по крайней мере, видимых повреждений оно не имеет", — сказал РИА Новости источник в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Аллея космонавтов на Байконуре известна тем, что каждый космонавт и астронавт, впервые отправляющийся в космос на борту российского корабля "Союз", обязательно сажает на аллее дерево. Эту традицию заложил Юрий Гагарин, посадив свое дерево перед полетом.