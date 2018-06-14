ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Китайский спутник-ретранслятор "Цюэцяо" ("Сорочий мост") в четверг успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите, говорится в сообщении Национального космического управления Китая.

Спутник-ретранслятор "Цюэцяо" для лунной миссии "Чанъэ-4" был запущен 21 мая космодрома "Сичан" на юго-западе Китая.

"Четырнадцатого июня в 11.06 (06.06 мск — ред.) спутник-ретранслятор лунной мисси "Чанъэ-4" успешно вышел на точку Лагранжа L2, расположенную в 65 тысячах км от Луны, став первым спутником в мире, функционирующим на гало-орбите возле точки Лагранжа L2", — говорится в сообщении космического ведомства Китая.

В точке Лагранжа L2 орбитальный период объекта равен орбитальному периоду Земли, объект способен долгое время сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли.

Пуск исследовательского аппарата "Чанъэ-4", который должен совершить мягкую посадку на обратной стороне Луны, запланирован на вторую половину этого года. Прямая связь с обратной стороной Луны невозможна, поэтому спутник-ретранслятор "Цюэцяо" будет отвечать за передачу сигналов между Землей и аппаратом "Чанъэ-4".

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап.