НАСА надеется, что марсоход Opportunity возобновит контакт с Землей

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Специалисты НАСА надеются, что попавший в пылевую бурю марсоход Opportunity после ее окончания снова начнет контактировать с Землей, заявил руководитель миссии в НАСА Джон Кэллас.
Сотрудник НАСА признался, что вся команда миссии очень переживает о состоянии аппарата. "Это как видеть свою бабушку в состоянии комы. Врачи говорят, что все будет хорошо, надо просто подождать, но ты все равно волнуешься", — сказал ученый.
"Сейчас мы находимся на минимальной в истории ровера отметке запасов его энергии", — отметил специалист. Он пояснил, что энергия необходима аппарату в том числе для поддержания температурного режима.
Отвечая на вопросы журналистов о том, не опасаются ли ученые, что "в результате бури ровер превратится в песчаную дюну", специалист заверил, что этого не произойдет и аппарат лишь будет покрыт тонким слоем пыли, которая, тем не менее, может негативно сказаться на оптических приборах марсохода.
Нынешняя буря, по словам специалистов, является беспрецедентной по масштабу. Точного прогноза о том, сколько она будет продолжаться, также нет.
Он также отметил, что частицы пыли могут оставаться в атмосфере планеты еще несколько месяцев после окончания бури.
Комментируя ситуацию с другим аппаратом НАСА — марсоходом Curiosity, который ведет исследования в кратере Гейла, специалисты выразили уверенность, что ему ничто не угрожает. В отличие от Opportunity, который работает на солнечной энергии, Curiosity питается атомной энергией.
Opportunity прибыл на Марс в 2004 году и, хотя изначально был рассчитан на 90 дней, работает на его поверхностью уже почти 15 лет.