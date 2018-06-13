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РИА Наука
Космос

НАСА надеется, что марсоход Opportunity возобновит контакт с Землей

21:4913.06.2018
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© NASAМарсоход. Архивное фотоМарсоход. Архивное фото
© NASA
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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Специалисты НАСА надеются, что попавший в пылевую бурю марсоход Opportunity после ее окончания снова начнет контактировать с Землей, заявил руководитель миссии в НАСА Джон Кэллас.

Кратер Мутновского вулкана на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
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"Мы переживаем, но мы надеемся, что буря закончится и ровер начнет передавать сигналы на Землю", — сказал Кэллас на брифинге в среду. По его словам, в настоящее время аппарат находится в спящем режиме и будет оставаться в этом состоянии, пока не получит достаточно солнечного света для пополнения запасов энергии.

Сотрудник НАСА признался, что вся команда миссии очень переживает о состоянии аппарата. "Это как видеть свою бабушку в состоянии комы. Врачи говорят, что все будет хорошо, надо просто подождать, но ты все равно волнуешься", — сказал ученый.

"Сейчас мы находимся на минимальной в истории ровера отметке запасов его энергии", — отметил специалист. Он пояснил, что энергия необходима аппарату в том числе для поддержания температурного режима.

Окаменелости, найденные на Марсе
© NASA / JPL/MSSS
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Между тем Кэллас выразил надежду, что "ровер сохранит температуру выше минимально допустимой", пояснив, что специалисты рассчитывают на это, учитывая, что сейчас на Марсе начинается лето, а в условиях пылевой бури температура на Красной планете повышается.

Отвечая на вопросы журналистов о том, не опасаются ли ученые, что "в результате бури ровер превратится в песчаную дюну", специалист заверил, что этого не произойдет и аппарат лишь будет покрыт тонким слоем пыли, которая, тем не менее, может негативно сказаться на оптических приборах марсохода.

Нынешняя буря, по словам специалистов, является беспрецедентной по масштабу. Точного прогноза о том, сколько она будет продолжаться, также нет.

Пробуренный камень Камберлэнд со следами дрели марсохода и лазерных импульсов инструмента ChemCam
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
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"Она началась как локальная буря и потом выросла до столь огромных размеров. Это может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев", — сказал ведущий исследователь марсианских программ НАСА Рик Цюрек, не исключив, что за первой бурей может последовать вторая.

Он также отметил, что частицы пыли могут оставаться в атмосфере планеты еще несколько месяцев после окончания бури.

Комментируя ситуацию с другим аппаратом НАСА — марсоходом Curiosity, который ведет исследования в кратере Гейла, специалисты выразили уверенность, что ему ничто не угрожает. В отличие от Opportunity, который работает на солнечной энергии, Curiosity питается атомной энергией.

Opportunity прибыл на Марс в 2004 году и, хотя изначально был рассчитан на 90 дней, работает на его поверхностью уже почти 15 лет.

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