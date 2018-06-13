НАСА надеется, что марсоход Opportunity возобновит контакт с Землей

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Специалисты НАСА надеются, что попавший в пылевую бурю марсоход Opportunity после ее окончания снова начнет контактировать с Землей, заявил руководитель миссии в НАСА Джон Кэллас.

"Мы переживаем, но мы надеемся, что буря закончится и ровер начнет передавать сигналы на Землю", — сказал Кэллас на брифинге в среду. По его словам, в настоящее время аппарат находится в спящем режиме и будет оставаться в этом состоянии, пока не получит достаточно солнечного света для пополнения запасов энергии.

Сотрудник НАСА признался, что вся команда миссии очень переживает о состоянии аппарата. "Это как видеть свою бабушку в состоянии комы. Врачи говорят, что все будет хорошо, надо просто подождать, но ты все равно волнуешься", — сказал ученый.

"Сейчас мы находимся на минимальной в истории ровера отметке запасов его энергии", — отметил специалист. Он пояснил, что энергия необходима аппарату в том числе для поддержания температурного режима.

Между тем Кэллас выразил надежду, что "ровер сохранит температуру выше минимально допустимой", пояснив, что специалисты рассчитывают на это, учитывая, что сейчас на Марсе начинается лето, а в условиях пылевой бури температура на Красной планете повышается.

Отвечая на вопросы журналистов о том, не опасаются ли ученые, что "в результате бури ровер превратится в песчаную дюну", специалист заверил, что этого не произойдет и аппарат лишь будет покрыт тонким слоем пыли, которая, тем не менее, может негативно сказаться на оптических приборах марсохода.

Нынешняя буря, по словам специалистов, является беспрецедентной по масштабу. Точного прогноза о том, сколько она будет продолжаться, также нет.

"Она началась как локальная буря и потом выросла до столь огромных размеров. Это может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев", — сказал ведущий исследователь марсианских программ НАСА Рик Цюрек, не исключив, что за первой бурей может последовать вторая.

Он также отметил, что частицы пыли могут оставаться в атмосфере планеты еще несколько месяцев после окончания бури.

Комментируя ситуацию с другим аппаратом НАСА — марсоходом Curiosity, который ведет исследования в кратере Гейла, специалисты выразили уверенность, что ему ничто не угрожает. В отличие от Opportunity, который работает на солнечной энергии, Curiosity питается атомной энергией.

Opportunity прибыл на Марс в 2004 году и, хотя изначально был рассчитан на 90 дней, работает на его поверхностью уже почти 15 лет.