МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Запуск первой за четверть века российской станции к Луне "Луна-25" откладывается не по техническим причинам или недостатка средств, а по баллистическим условиям совершения посадки, пояснил на научной конференции в Институте космических исследований РАН научный руководитель института Лев Зеленый.

Ранее сообщалось, что Совет РАН по космосу рассмотрел вопрос о переносе запуска миссии "Луна-25" с 2019 на 2021 год. Однако решение об обращении к Роскосмосу для изменения сроков проекта так и не было принято.

"Мы упорно работали над этим проектом, но, к сожалению, из-за баллистических условий для исследования региона, а более трудно высадиться в экваториальной части Луны, первая миссия была отложена на 2021 год. В этот раз не из-за денег или технических проблем, а только по условиям баллистической навигации для посадки в 2020 году", — рассказал Зеленый.

Согласно предварительной презентации, последующие миссии "Луна-26" и "Луна-27" могут также состояться позже — в 2022-2023 годах. Ранее запуск "Луны-26" намечался на 2021 год, "Луны-27" — на 2022 год.

За пределами действующей Федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, рассматривается возможность запуска к Луне миссии "Луна-28" для взятия криогенных проб грунта, а затем миссии "Луна-29" с отправкой тяжёлого лунохода.