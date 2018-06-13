Сильнейшая песчаная буря повлияла на работу марсохода Opportunity

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Сильнейшая песчаная буря на Марсе повлияла на работу американского марсохода Opportunity, сообщило НАСА во вторник.

"Буря, сильнейшая из всех, что мы когда-либо видели на Красной планете, по состоянию на 10 июня покрывала площадь в 15,8 миллионов квадратных миль (41 миллион квадратных километров, что приблизительно равно Северной Америке и России вместе взятым). Она закрыла солнечный свет настолько, что превратила день в ночь для ровера Opportunity, который сейчас находится рядом с эпицентром бури в Долине устойчивости (Mars' Perseverance Valley)", — сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты НАСА планируют провести брифинг в среду, на котором расскажут о состоянии ровера и бушующей на Марсе буре.

Opportunity прибыл на планету в 2004 году. Как сообщает НАСА на сайте миссии ровера-ветерана, его научная работа была приостановлена 8 июня, а последние данные с него, так называемый "звонок домой", были получены 10 июня. Его данные свидетельствуют, что температура ровера составляет около минус 29 градусов Цельсия. В НАСА отмечают, что поддержание температурного режима является жизненно важным фактором работы аппарата, срок службы которого изначально был рассчитан на 90 дней, но продолжается уже почти 15 лет.