Центр Хруничева использует наработки ФПИ при создании многоразовой ракеты

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Космический центр имени Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") использует наработки Фонда перспективных исследований (ФПИ) при разработке своей многоразовой ракеты, сообщили РИА Новости в дирекции по коммуникациям предприятия.

Ранее сообщалось, что ФПИ совместно с Роскосмосом и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) завершили аванпроектирование легкой многоразовой ракеты.

"Роскосмос в лице Центра Хруничева выдал головному исполнителю — ЭМЗ имени Мясищева (входит в ОАК — ред.) — необходимые исходные данные. Взамен Роскосмос получит результаты летных испытаний демонстраторов для дальнейших разработок многоразовых ракет-носителей", — рассказал представитель космического центра.

Он напомнил, что Центр Хруничева в этих работах выступал соисполнителем работ и предоставил ФПИ и ОАК первичные данные, наработанные предприятием ранее по проектам "Байкал" и МРКС в начале 2000-х и в 2010-х годах соответственно. Головным исполнителем новых работ выступил Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева.

В Центре Хруничева рассказали, что в сентябре 2017 года Фондом перспективных исследований была начата предпроектная проработка по тематике создания многоразовых космических систем. Для координации работ создан межведомственный авиационно-космический научно-технический совет при ЦНИИмаш. В его состав вошли все ведущие предприятия как космической, так и авиационной отрасли, имеющие наработки в данной области.

"В 2017 году было принято совместное решение Роскосмоса, ОАК и ФПИ о создании комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса", — рассказал представитель центра.

ФПИ взял на себя обязательства по реализации первого этапа проекта — создание демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса. Фонд также обеспечивал реализацию аванпроекта по обоснованию технического облика такого демонстратора.