Центр Хруничева использует наработки ФПИ при создании многоразовой ракеты

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Космический центр имени Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") использует наработки Фонда перспективных исследований (ФПИ) при разработке своей многоразовой ракеты, сообщили РИА Новости в дирекции по коммуникациям предприятия.
"Роскосмос в лице Центра Хруничева выдал головному исполнителю — ЭМЗ имени Мясищева (входит в ОАК — ред.) — необходимые исходные данные. Взамен Роскосмос получит результаты летных испытаний демонстраторов для дальнейших разработок многоразовых ракет-носителей", — рассказал представитель космического центра.
Он напомнил, что Центр Хруничева в этих работах выступал соисполнителем работ и предоставил ФПИ и ОАК первичные данные, наработанные предприятием ранее по проектам "Байкал" и МРКС в начале 2000-х и в 2010-х годах соответственно. Головным исполнителем новых работ выступил Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева.
"В 2017 году было принято совместное решение Роскосмоса, ОАК и ФПИ о создании комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса", — рассказал представитель центра.
ФПИ взял на себя обязательства по реализации первого этапа проекта — создание демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса. Фонд также обеспечивал реализацию аванпроекта по обоснованию технического облика такого демонстратора.