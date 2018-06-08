На ВДНХ пройдет выставка об истории павильона "Космос"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Малоизвестные факты о проектировании и строительстве павильона "Космос" на ВДНХ узнают посетители выставки "Павильон "Космос": между небом и землей", которая откроется 20 июня в центре "Космонавтика и авиация", сообщает пресс-служба проекта.

© Фото : архивная съемка, пресс-служба ВДНХ Павильон "Космос" на ВДНХ © Фото : архивная съемка, пресс-служба ВДНХ Павильон "Космос" на ВДНХ

Павильон "Космос", открывшийся в 1939 году, изначально носил название "Механизация и электрификация сельского хозяйства" и служил выставочным пространством для тракторов и другой сельхоз техники.

Масштабная реконструкция состоялась в 1954 году: павильон приобрел современный вид, его экспозиция расширилась и приобрела более промышленный уклон. С 1967 года здесь размещались экспозиции "Машиностроение" и "Космос". После 1991 года в помещении стали проводили дискотеки, торговать саженцами, семенами и подержанными автомобилями.

Космическая экспозиция вернулась сюда весной 2018 года после завершения научной реставрации здания.

© Фото : архивная съемка, пресс-служба ВДНХ Павильон "Космос" на ВДНХ © Фото : архивная съемка, пресс-служба ВДНХ Павильон "Космос" на ВДНХ

"Несколько сотен уникальных документов — фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых будут показаны публике впервые, — познакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с богатой историей легендарного здания. Выставка представит посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона, а также трансформацию назначения самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны", — говорится в сообщении пресс-службы.

© Фото : архивная съемка, пресс-служба ВДНХ Павильон "Космос" на ВДНХ © Фото : архивная съемка, пресс-служба ВДНХ Павильон "Космос" на ВДНХ

Предметы для выставки были предоставлены из государственных и частных собраний, а также взяты из архива и библиотеки ВДНХ. Гости экспозиции также увидят редкие фотографии из коллекции МИА "Россия сегодня". Сопровождать выставку будут мультимедийные экспонаты и видеоинсталляции.

© Фото : архивная съемка, пресс-служба ВДНХ Павильон "Космос" на ВДНХ © Фото : архивная съемка, пресс-служба ВДНХ Павильон "Космос" на ВДНХ

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