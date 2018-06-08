Турция собирается отправить в космос астронавта

АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении своей страны развивать космические исследования вплоть до отправки в космос турецкого астронавта.

"Сейчас мы начали работу, связанную с космическими исследованиями, и, прежде всего, по запуску в космос спутников. Поскольку этот период начался, то теперь, возможно именно с вами, нашей молодежью, мы дойдем до той точки, когда сможем отправить в космос астронавта", — сказал Эрдоган, выступая перед активистами молодежных организаций в президентском дворце в Анкаре.

Турецкий разведывательный спутник Göktürk-1 был успешно запущен в декабре 2016 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот спутник стоимостью 261,5 миллиона евро был разработан в Италии, его монтаж и тестирование были проведены в Турции. Срок службы спутника — семь лет, он способен передавать изображения с разрешением до одного метра. Его запуск был первоначально запланирован на 2013 год, однако затем неоднократно откладывался.