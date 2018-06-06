Ту-204-300 для Центра подготовки космонавтов проходит летные испытания

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Началась программа летных сертификационных испытаний самолетов Ту-204-300 для отправки экипажей космонавтов на Байконур, сообщил РИА Новости представитель пресс-центра АО "Авиастар-СП".

Как ранее сообщил РИА Новости начальник Центр подготовки космонавтов Герой России Павел Власов, самолеты поступят в ЦПК к лету, а первые экипажи могут полететь на них на Байконур уже осенью.

"В настоящее время программа летных сертификационных испытаний на Ту-204-300 выполняется успешно. После завершения программы летных испытаний модернизированный Ту-204-300 получит дополнение к сертификату типа и будет передан заказчику в "Роскосмос", — отметил представитель пресс-центра АО "Авиастар-СП".

По его словам, первый Ту-204-300, модернизированный на производственных площадях центра технического обслуживания и ремонта авиационной техники "Авиасервис", в мае был передан разработчику — ПАО "Туполев" — для проведения сертификационных испытаний на летно-испытательной станции "Авиастар-СП".

"Все работы по модернизации авиалайнера выполнял коллектив специалистов дочернего предприятия ульяновского авиазавода — центра технического обслуживания и ремонта авиационной техники", — уточнил представитель пресс-центра "Авиастар-СП".

Ранее сообщалось, что ЦПК согласовал с родственниками Юрия Гагарина и Сергея Королева присвоение их имен двум самолетам, которые будут возить экипажи на космодромы.

В 2015 году стало известно о покупке ЦПК двух самолетов Ту-204-300 у одной из дальневосточных авиакомпаний. Все эти годы велось их переоборудование под перевозку космонавтов. В каждом самолете по три отдельных каюты с необходимым медицинским оборудованием и местами для сопровождающих лиц.

Самолеты должны были поступить в ЦПК еще в 2016-2017 годах. На их покупку и модернизацию Роскосмосу из бюджета было выделено 3,3 миллиарда рублей. В настоящее время космонавты летают на Байконур на самолетах Ту-134.