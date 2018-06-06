Энергомаш: ракетные двигатели РД-181 можно использовать многократно

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские двигатели РД-181 для первой ступени американской ракеты-носителя Antares, стартовавшей 21 мая 2018 года с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния), подтвердили возможность их многоразового использования, говорится в сообщении НПО "Энергомаш" — производителя РД-181.

"Испытания, при которых проверялась совместная работа всех систем и двигателя, продолжались 30 секунд и прошли на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома (MARS) (штат Вирджиния, США). После испытания был проведен анализ параметров работы всех систем носителя, в том числе и двигателей (на первой ступени ракеты Antares стоят два двигателя РД-181), проведена диагностика состояния материальной части. Эти работы показали, что ступень ракеты-носителя может быть использована для запуска, а 21 мая 2018 года этот старт состоялся", — отмечается в сообщении.

РД-181 разработан и сертифицирован для использования на американской ракете Antares. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного генераторного газа. Горючее — керосин, окислитель — жидкий кислород. В 2014 году была выпущена конструкторская документация, а уже в мае 2015 года успешно завершена сертификация этого двигателя.

"Мы провели эти работы в рамках наших контрактных обязательств с Orbital ATK, так что благодаря нашим зарубежным партнерам и ракете-носителю Antares, весь мир смог наглядно убедиться в возможности многоразового использования наших двигателей. И хотя опыт создания многоразовых двигателей у нас есть (РД-170 был сертифицирован на 10-кратное использование), это впервые было продемонстрировано в составе ракеты-носителя", — отметил в этой связи главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.

Летом 2015 года первые товарные двигатели РД-181 были поставлены в США, а 18 октября 2016 года ракета-носитель Antares-230 с двигателями РД-181 разработки и производства НПО "Энергомаш" в составе ее первой ступени успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс. К настоящему времени проведено три успешных пуска Antares с двигателями РД-181. Antares используется для запуска корабля Cygnus в рамках обслуживания МКС.