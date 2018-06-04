Завершено изготовление трех спутников связи "Гонец"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Завершено изготовление трех спутников для единственной российской низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости на спутникостроительном предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" (ИСС).
"В компании ИСС завершено изготовление очередной тройки спутников "Гонец-М", — рассказал представитель компании.
После изготовления спутники будут переданы на хранение. Сроки их запуска определит госкорпорация "Роскосмос". В этом году планируется запуск ранее изготовленной "троки" спутников этой системы, уточнил представитель ИСС.
"Гонец" — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.
В настоящее время группировка состоит из девяти спутников. Для полноценного функционирования ей нужно 12 космических аппаратов. В последний раз спутники "Гонец" запускали на орбиту в 2016 году.