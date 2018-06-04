Завершено изготовление трех спутников связи "Гонец"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Завершено изготовление трех спутников для единственной российской низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости на спутникостроительном предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" (ИСС).

Ранее генеральный директор ИСС Николай Тестоедов в интервью РИА Новости сообщил, что на хранении компании находится шесть спутников, изготовленных в 2016 и в 2018 годах, а к лету будет завершено изготовление еще трех космических аппаратов.

"В компании ИСС завершено изготовление очередной тройки спутников "Гонец-М", — рассказал представитель компании.

После изготовления спутники будут переданы на хранение. Сроки их запуска определит госкорпорация "Роскосмос". В этом году планируется запуск ранее изготовленной "троки" спутников этой системы, уточнил представитель ИСС.

"Гонец" — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.

Спутники малого класса "Гонец-М" выводятся на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Спутники этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников "Гонец-М" также входит обеспечение телефонной и факсимильной связи в зоне прямой радиовидимости пользователей.

В настоящее время группировка состоит из девяти спутников. Для полноценного функционирования ей нужно 12 космических аппаратов. В последний раз спутники "Гонец" запускали на орбиту в 2016 году.