В США стартовала ракета-носитель Falcon 9

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником SES-12, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Старт ракеты-носителя был дан в 7.45 мск в понедельник с космодрома на мысе Канаверал.

Ранее на прошлой неделе SpaceX отложила запуск спутника SES для дополнительной проверки второй ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Для запуска используется первая ступень, которая использовалась для запуска экспериментальных орбитальных самолетов для ВС США в сентябре прошлого года.

Спутник SES-12 весом около 5,4 тонны создан Airbus Defence and Space и оснащен двигателем SPT-140D, произведенным российским ОКБ "Факел". Как сообщила SES, он сменит на геостационарной орбите запущенный в 2002 году спутник NSS-6 и будет покрывать территорию Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Аппарат SES-12 принадлежит люксембургской телекоммуникационной компании SES. Она стала первым коммерческим партнером SpaceX в 2013 году и первой отправила свой груз на уже летавшей в космос первой ступени Falcon 9.

Для SpaceX это одиннадцатый старт с начала года.