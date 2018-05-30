Роскосмосу может не хватить средств на проект "Союза-5", считает эксперт

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Нехватка средств, с которой может столкнуться Роскосмос в ближайшие три года, могла бы затронуть новейшие проекты российской космонавтики — создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что Роскосмос может получить на 17 миллиардов рублей меньше в 2019 году, в 2020-м — на 52 миллиарда меньше, а в 2021 году недополучить 75 миллиардов по сравнению с изначально планировавшимся бюджетом.

"Можно сказать, что то, что только что запланировано — сверхтяжелая ракета — она не нужна, потому что для нее нет нагрузок, а это уже миллиард только на эскизный проект. Также сомнительна разработка новых ракет-носителей по своей целесообразности, потому что у нас число грузов, которые мы выводим, достаточно хорошо известно, и оно не растет стабильно", — сказал Моисеев РИА Новости.

По его словам, те ракеты, которыми сейчас располагает Россия, "вполне справляются с грузопотоком". Кроме того, практически не задействована в запусках новая ракета "Ангара", на которую также было потрачено значительное количество бюджетных средств.

"Ракету надо делать, если поставлена задача чего-то доставить такое, чего старые ракеты не могут сделать", — добавил Моисеев.

При этом он отметил, что Федеральная космическая программа очень обширна — в ней восемь разделов и порядка 100 проектов. Поэтому Роскосмосу предстоит сложная работа по определению преференций в распределении средств.