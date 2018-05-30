МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор российских космодромов) Рано Джураева покинула свой пост, исполняющим обязанности гендиректора назначен Олег Майданович, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что госкорпорацию "Роскосмос" возглавил Дмитрий Рогозин. На работу в ЦЭНКИ Джураеву в 2015 году пригласил экс-руководитель Роскосмоса Игорь Комаров.

"Джураева уволена с должности, временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Майданович", — сказал собеседник агентства.

Ранее Майданович занимал должность заместителя генерального директора ЦЭНКИ по эксплуатации. С 2008 по 2011 год он возглавлял космодром Плесецк, а до этого проходил службу на начальствующих должностях на космодромах Плесецк и Байконур.

РИА Новости пока не располагает комментарием ЦЭНКИ.

Центр занимается обслуживанием космодромов Байконур и Восточный, оказывает помощь Минобороны в эксплуатации космодрома Плесецк, а европейским партнёрам — в эксплуатации космодрома Куру.