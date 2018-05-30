Источник сообщил о проблемах с финансированием Роскосмоса

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Действующая Федеральная космическая программа России может быть сокращена из-за недофинансирования примерно на 150 миллиардов рублей в ближайшие три года, что потребует пересмотра сроков и целевых параметров, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы была утверждена правительством в марте 2016 года. Объем ее бюджетного финансирования определен в размере 1,4 триллиона рублей. Изначально при разработке программы в 2014 году, до секвестра бюджетных расходов, на ее реализацию предлагалось запросить 2,8 триллиона рублей. Еще 340 миллиардов рублей Роскосмос должен получить по утвержденной осенью 2017 года ФЦП "Развитие космодромов России".

"Недостаток планируемых к выделению Роскосмосу средств бюджетного финансирования от ранее запланированных параметров на ближайшие три года составляет около 150 миллиардов рублей. Речь идет о том, что по таким космическим программам как ФЦП "Развитие космодромов" и Федеральная космическая программа до 2025 года госкорпорация может получить из бюджета в 2019 году на 17 миллиардов рублей меньше ранее запланированных объемов, в 2020 году – на 52 миллиарда рублей, в 2021 году – 75 миллиардов рублей меньше", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о средствах, планируемых к утверждению в госбюджет и плановый период на 2019-2021 годы.

"Недостаток средств финансирования уже становится причиной задержек создания межпланетных проектов, оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники", — пояснил он.

В сложившейся ситуации, пояснил собеседник, либо предписанные Федеральной космической программой задачи не будут выполняться в отведенные сроки из-за отсутствия финансирования, либо придется пересматривать программу. По его словам, проведение корректировки программы может состояться уже в ближайшие месяцы.