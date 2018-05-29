МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Специалисты АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, Москва, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") совместно с рядом других организаций, не входящих в контур российской атомной отрасли, должны к концу 2019 года разработать, изготовить и испытать опытные образцы импортозамещающего бета-вольтаического источника питания на основе радиоактивного изотопа трития, сообщила пресс-служба ВНИИНМ.

По словам директора отделения ВНИИНМ Алексея Лизунова, этот источник питания необходим предприятиям Роскосмоса "в тех ответственных узлах, где требуется обеспечение стабильного бесперебойного электроснабжения в течение многих лет". Тритий как радиоактивный изотоп водорода удобен для решения этой задачи. Несмотря на то, что это искусственный изотоп, получаемый наработкой в ядерных реакторах, он относительно дешев и доступен, отмечается в сообщении.

В 2017 году госкорпорация "Роскосмос" провела конкурс на разработку компактного источника бесперебойного питания на основе изотопа трития для бесперебойного электроснабжения в милливаттном диапазоне автономных микроэлектромеханических и микроэлектронных систем космических аппаратов. Благодаря этому Роскосмос рассчитывает заменить импортные источники питания на российские. Победителем конкурса стало АО "Авиационная электроника и коммуникационные системы".

Ученые ВНИИНМ задействованы в разработке тритиевой "основы" источника питания. Тритий удобен для создания таких "батареек", поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое, не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания до 15 лет.

"На разработку изотопной составляющей в рамках контракта ВНИИНМ выделено два года. За это время нам предстоит создать качественный отечественный аналог зарубежных источников энергии, а по многим параметрам и превзойти их", — отметил Лизунов, слова которого цитируются в сообщении.