Источник сообщил о возможном переносе полета космонавта Тихонова на МКС

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полет на орбиту российского космонавта Николая Тихонова снова планируется отложить на год, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Первоначально Тихонов был назначен в экипаж со сроками старта в сентябре 2017 года, но в связи с сокращением численности российского экипажа МКС с весны 2017 года его сняли с подготовки. Вместо Тихонова на орбиту отправили 70-килограммовый грузовой контейнер. Второй раз космонавт начал готовиться к планируемому на 2018 год полету осенью прошлого года. Сейчас вместо него снова планируется отправить в космос грузовой контейнер.

"Полет Тихонова вместо осени этого года может состояться осенью 2019 года, когда для этого сложатся возможности — появится второе свободное место для неопытного космонавта", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в то же время пока нет официального решения межведомственной комиссии об исключении Тихонова из экипажа этого года и переназначения его на следующий год.

Полет Тихонова, пояснил собеседник агентства, "привязан" к отправке к МКС российского многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля ежегодно сдвигается, соответственно, меняется и срок полета космонавта.

В настоящее время Тихонов числится в составе экипажа корабля "Союз МС-10" совместно с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Тайлером Хайгом. Их старт к МКС планируется на 11 октября на 2018 года.