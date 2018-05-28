Новая "легкая" ракета от Центра Хруничева получит название "Протон-СЛ-2Ф"

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новая "легкая" ракета-носитель разработки и производства Центра Хруничева, получит название "Протон-СЛ-2Ф", сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко в свежем номере журнала "Космические исследования и технологии".

"В связи с растущим спросом на запуски спутников средствами выведения лёгкого и среднего класса центр создаёт ракету-носитель "Протон-СЛ-2Ф" с использованием разгонного блока "Бриз-М", — отметил он.

По словам Варочко, она представляет собой модификацию трехступенчатого "Протона-М".

"Существующая третья ступень аннулируется, незначительно удлиняется вторая за счёт добавления дополнительного сухого отсека. Ввод в эксплуатацию "Протон-СЛ-2Ф" позволит обеспечить экономически эффективное выведение на геопереходную орбиту спутников массой от трёх до пяти с половиной тонн", — уточнил гендиректор.

Как ранее сообщила РИА Новости глава центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева, проект модернизации стартового комплекса под запуски с Байконура облегченной версии "Протона-М" под названием "Протон-лайт" уже создан.

"Мы завершили необходимые работы. Как только будет четкое понимание, что ракета в варианте "лайт" начинает строиться, готовы передать проект "Роскосмосу" на согласование и затем приступить непосредственно к самой модернизации по подряду Центра имени Хруничева", — сказала глава ЦЭНКИ.