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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Александр Иванов может покинуть свой пост, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, перестановки могут произойти после пилотируемого старта к МКС, который запланирован на шестое июня.

"Александр Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии, его замена сейчас вызовет дополнительные проблемы", — уточнил источник.

Должность в "Роскосмосе" Иванов занял в 2013 году при бывшем руководителе Федерального космического агентства Олеге Остапенко.

Назначение Рогозина

В четверг госкорпорацию возглавил Дмитрий Рогозин, соответствующий указ подписал Владимир Путин. На этом посту он сменил Игоря Комарова. Как сообщали СМИ, должность первого заместителя главы "Роскосмоса" может получить Николай Севастьянов — генеральный конструктор компании "Газпром космические системы".

Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, Рогозин может взять с собой в госкорпорацию членов Военно-промышленной комиссии, с которыми работал в правительстве.

Речь идет о первом заместителе председателя ВПК Иване Харченко, директоре департамента оборонной промышленности Николае Архипове, члене ВПК, курирующем космическую тематику, Олеге Фролове, а также о помощнике Рогозина Александре Беседе и других сотрудниках аппарата экс-вице-премьера.