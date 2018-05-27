В России начали создание нового метеоспутника "Арктика-М"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В России приступили к созданию нового гидрометеорологического спутника системы "Арктика-М", его запуск запланирован на 2021 год, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Начато создание спутника "Арктика-М" №2 с запуском в 2021 году. Кроме того, есть планы осуществить запуски в 2023, 2024 и 2025 годах аппаратов "Арктика-М" под номерами 3, 4 и 5. Первый спутник этой системы, как и предполагалось, запустим уже в 2019 году", — отметил собеседник агентства.

Ранее специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) уже изготовили комплект многозональных сканирующих устройств (МСУ-ГСМ) для первого аппарата новой высокоэллиптической спутниковой системы "Арктика-М", говорится в сообщении предприятия. Приборы переданы НПО имени Лавочкина для установки на первый космический аппарат "Арктика-М", запуск которого запланирован на 2019 год.

По набору оборудования спутник "Арктика-М" будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии "Электро-Л". "Арктика-М" будет размещена на высокоэллиптической орбите, что позволит ей собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом "Электро-Л".

Орбита "Арктики" имеет свои особенности — аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы.

На каждый аппарат комплекса "Арктика-М" установят по два прибора МСУ-ГСМ, которые будут резервировать друг друга, повышая надежность системы. Они также смогут работать одновременно. В ходе работ по созданию МСУ-ГСМ была повышена радиационная стойкость всего прибора и его отдельных компонентов.

После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр России будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.