Роскосмос рассказал о сроках запуска двух новых спутников "Ресурс-П"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Запуски новых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли природоресурсного назначения "Ресурс-П" №4 и №5 запланированы в 2019 и 2020 годах соответственно, сообщил, выступая с докладом на научной конференции корпорации ВНИИЭМ, представитель госкорпорации "Роскосмос" Виталий Мироничев.

"В рамках Федеральной космической программы (ФКП) в настоящее время изготавливаются спутники "Ресурс-П" №4 и №5 с запусками в 2019 и 2020 году соответственно. Уже выведенные на орбиту аппараты "Ресурс-П" №2 и №3 пока проходят исследования по программе главного конструктора", — отметил он.

Космическая система "Ресурс-П" позволяет получать информацию с разрешением 0,7 метров с периодичностью до трех раз в сутки в заданных районах в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.

Спутник "Ресурс-П" №1 был запущен 25 июня 2013 года, №2 — 26 декабря 2014 года, №3 — 13 марта 2016 года.