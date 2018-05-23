Отработкой полетов к Луне заинтересовались около 50 добровольцев

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Желающие из нескольких стран прислали заявки на участие в эксперименте по имитации полета на окололунную орбитальную станцию, рассказал РИА Новости официальный представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на территории которого в Москве пройдет исследование, Марк Белаковский.

Серия экспериментов с международным участием SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь — к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О создании станции в сентябре 2017 года договорились госкорпорация "Роскосмос" и НАСА. Первый 17-суточный эксперимент из серии SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года. В первом квартале 2019 года стартует четырехмесячное исследование, затем — восьмимесячное, а после него — годовое.

"Мы получили около 50 заявок от добровольцев из России, Белоруссии, Индии, Франции, США, Японии", — рассказал Белаковский.

По его словам, в настоящий момент продолжается подготовка к эксперименту, который будет проведен в рамках совместного исследования ИМБП и подразделения NASA Human Research Program.

Российские и американские ученые считают, что экипаж должен быть интернациональным и разнополым. Всего планируется отобрать 12-14 кандидатов, в число которых войдет не менее шести женщин. Для участия в эксперименте отбираются лица от 25 до 55 лет, с хорошим знанием российского и английского языков. Предпочтение отдается врачам, инженерам, биологам, IT-специалистам.

"Рассчитываем, что в состав экипажа войдут специалисты из Центра подготовки космонавтов, Ракетно-космической корпорации "Энергия", НПО "Звезда" и других организаций космической отрасли, а также военнослужащие в отставке", — рассказал Белаковский.

Первый длительный эксперимент в рамках проекта SIRIUS пройдет в первом квартале 2019 года. Кандидаты для участия будут определены не позднее 15 сентября, отметил он.

Первый краткосрочный эксперимент в рамках проекта SIRIUS прошел осенью 2017 года. В нем помимо российских добровольцев принял участие представитель европейского концерна Airbus Defence and Space Виктор Феттер (Viktor Fetter).

Среди основных задач серии экспериментов — отработка технологий, необходимых для обеспечения жизни космонавтов вдали от Земли, проверка системы оказания медицинской помощи, апробация программы научных исследований, рассказали в институте.