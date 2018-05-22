NASA опубликовало видео с корональной дырой на Солнце

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. NASA опубликовало ролик, на котором показана активность магнитного поля Солнца. Видео было сделано спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO).

На записи видна обширная корональная дыра, обращенная в сторону Земли.

"Видеоклип охватывает двухдневный период и был снят с использованием длины волны экстремального ультрафиолетового света", — отмечают астрономы.

Под корональными дырами понимаются более темные области солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра. Их пониженная яркость объясняется массовым уходом плазмы в межпланетное пространство. Выброшенная плазма образует поток, способный при контакте с Землей вызывать заметные возмущения ее магнитного поля.