Россия станет мировым лидером по точности навигации, заявили в Роскосмосе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций в рамках проекта создания национальной сети высокоточной навигации (НСВП) позволит России стать мировым лидером по точности навигации, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций различных операторов, уже действующих сегодня в стране, сделает Россию мировым лидером по точности навигации. Сегодня в проекте НСВП задействовано более 240 дифференциальных геодезических станций", — говорится в сообщении.

Как сообщается, национальная сеть высокоточной навигации (НСВП) уже работает в Московской, Владимирской, Новосибирской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Вологодской, Курской и Тюменской областях, в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане и Крыму. Кроме этого, в проекте примет участие ОАО "РЖД"

Отмечается, что холдинг "Российские космические системы" (РКС) уже провел организационную работу по объединению станций в единую сеть и создал компанию-оператора НСВП. "Новая структура в составе холдинга РКС будет способствовать распространению услуг высокоточной навигации на основе системы ГЛОНАСС", — добавляется в сообщении.

НСВП — проект РКС по объединению действующих в России корректирующих станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой.