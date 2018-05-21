Убытки производителя "Протонов" в 2017 году составили 23 миллиарда рублей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Производитель ракет "Протон" и "Ангара" Космический центр имени Хруничева в 2017 году получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей по сравнению 1,8-миллиардной прибылью в 2016 году, говорится в годовой финансовой отчётности предприятия, опубликованном на сайте Центра.

Ранее сообщалось, что Центр имени Хруничева запросил дополнительное финансирование в размере более 30 млрд рублей на оздоровление производства. Только на обслуживание банковских кредитов предприятие ежегодно тратит по 4,5 миллиарда рублей. В планах предприятия – продажа находящейся в собственности земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.

Согласно документу, чистый убыток Центра им. Хруничева в 2017 году составил 23 млрд 166 млн 198 тысяч рублей по сравнению с чистым доходом за 2016 год в размере 1 млрд 797 млн 866 тысяч рублей.

Выручка предприятия по сравнению с 2016 годом выросла незначительно: до 34 млрд 171 млн 165 тысяч рублей за 2017 год с 32 млрд 9 млн 385 тысяч годом ранее.

При этом документом указывается, что в собственности предприятия находятся земельные участки общей стоимостью в 28 млрд 743 млн 78 тысяч рублей.

Также в отчете говорится, что в 2017 году численность персонала предприятия составляла 25 тысяч 83 сотрудника. В 2016 году этот показатель был 27 тысяч 514 человек, в 2015 году – 30 тысяч 288 человек.