Центр Хруничева нашел способ снизить трудоемкость производства "Ангары"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Космический центр имени Хруничева нашел возможности для уменьшения трудоемкости производства ракет семейства "Ангара" в три раза, а ракет "Протон" — на треть, говорится в годовой финансовой отчётности предприятия, опубликованной на сайте Центра.
"Проведение мероприятий по снижению себестоимости производства семейства ракет-носителей "Ангара" и ракет-носителей "Протон-М", в том числе разработан комплекс мероприятий (технологические и конструкторские), позволяющие снизить трудоемкость по ракетам-носителям "Протон" на 30 процентов, а по ракетам-носителям "Ангара" в три раза", — говорится в документе.
Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого — "Ангара-А1.2", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В") грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.