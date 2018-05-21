Китай провел запуск спутника-ретранслятора для лунной миссии "Чанъэ-4"

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

ПЕКИН, 21 мая — РИА Новости. Китай в понедельник провел успешный запуск спутника-ретранслятора "Цюэцяо" ("Сорочий мост") для лунной миссии "Чанъэ-4", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск осуществили с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4" ("Великий поход") в 5.28 (0.28 мск) с космодрома "Сичан" на юго-западе страны, уточнили в CASC.

Пуск исследовательского аппарата "Чанъэ-4", который должен совершить мягкую посадку на обратной стороне Луны, запланирован на вторую половину этого года. Прямая связь с обратной стороной Луны невозможна, поэтому спутник-ретранслятор "Цюэцяо" будет отвечать за передачу сигналов между Землей и аппаратом "Чанъэ-4".