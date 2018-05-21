Российские ученые разрабатывают метод погружения человека в "зимнюю спячку"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские ученые разрабатывают препарат для погружения космонавтов в "зимнюю спячку" для долгих межпланетных полетов, рассказал РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

"Разрабатываемый подход погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние может быть использован при разработке технологий освоения далеких космических пространств и иных планет солнечной системы, так как достижение искомых целей возможно лишь при уменьшении потребления кислорода и расходования ресурсов энергообеспечения организма космонавтов", — сказал Ковтун.

По его словам, конечная цель проекта — создание фармакологических препаратов для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние (синтетический гипобиоз), аналогичное состоянию зимней спячки медведей.

Ученый также рассказал про опыты, во время которых лабораторных животных погружали в данное состояние на заданное экспериментаторами время с помощью препаратов, созданных ФПИ препаратов. Выяснилось, что снижается температура тела, замедляется кровоток и частота сердечных сокращений, а также значительно уменьшается потребление органами и тканями кислорода за счет выраженного (двукратного) и продолжительного (до 6 суток) замедления всех биохимических процессов в организме.

"При прекращении действия препарата экспериментальное животное самопроизвольно восстанавливается в течение 10-24 часов. Продолжительность действия можно регулировать составом и дозой препарата", – рассказал Ковтун.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.