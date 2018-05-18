В России к 2022 году создадут корабль, способный возвращать грузы с орбиты

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Транспортный космический корабль, способный возвращать грузы с орбиты, будет создан на базе пилотируемого корабля "Союз" к 2022 году, сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия"

"Создание корабля "Союз ГВК" планируется завершить в 2022 году", — говорится в сообщении.

На орбиту грузовик сможет доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю – 500 кг, при этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности — "Союз-2.1б".

О планах создать такую модификацию "Союза" для транспортно-технического обеспечения Международной космической станции сообщалось в феврале. Корабль должен обеспечить доставку на Землю до 500 килограммов грузов. Впервые о такой версии корабля стало известно в 2007 году.

Корабль сможет находиться в космосе до 370 суток.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли ранее сообщал, что способный возвращать грузы "Союз" будет создан на базе транспортного корабля "Прогресс". Он сохранит приборно-агрегатный отсек и отсек дозаправки от "Прогресса", но получит спускаемую капсулу от "Союза".

В космическом корабле "Союз МС" можно вернуть около 60 кг груза. В случае, если одно из трех кресел в "Союзе" освободится, можно воспользоваться этим для доставки на МКС и возвращения еще 60-80 кг груза.

В настоящий момент возвращать грузы на Землю умеют только американские корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии "Прогрессы" после сведения с орбиты затапливают в океане.