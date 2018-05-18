МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Транспортный космический корабль, способный возвращать грузы с орбиты, будет создан на базе пилотируемого корабля "Союз" к 2022 году, сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия"
На орбиту грузовик сможет доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю – 500 кг, при этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности — "Союз-2.1б".
О планах создать такую модификацию "Союза" для транспортно-технического обеспечения Международной космической станции сообщалось в феврале. Корабль должен обеспечить доставку на Землю до 500 килограммов грузов. Впервые о такой версии корабля стало известно в 2007 году.
Корабль сможет находиться в космосе до 370 суток.
В космическом корабле "Союз МС" можно вернуть около 60 кг груза. В случае, если одно из трех кресел в "Союзе" освободится, можно воспользоваться этим для доставки на МКС и возвращения еще 60-80 кг груза.
В настоящий момент возвращать грузы на Землю умеют только американские корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии "Прогрессы" после сведения с орбиты затапливают в океане.