РКК "Энергия" готова сдать космические корабли в аренду иностранным ученым

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готова сдать в аренду для размещения иностранной научной аппаратуры места на российских космических кораблях и отечественном сегменте Международной космической станции (МКС), говорится в квартальном отчете корпорации.

РКК "Энергия" обеспечивает доставку на МКС российских космонавтов и иностранных астронавтов, обеспечивает проведение научных экспериментов на российском сегменте МКС.

"Размещение полезных нагрузок зарубежных космических агентств и организаций на борту кораблей типа "Союз", "Прогресс", а также на борту российского сегмента МКС. Обеспечение использования в их интересах российской научной аппаратуры на борту этих средств", — говорится в отчете корпорации за первый квартал 2018 года.

Ранее сообщалось, что в 2017 году РКК "Энергия" получила чистый убыток в размере 1,5 миллиарда рублей по сравнению с почти 4 миллиардами прибыли в 2016 году.

РКК "Энергия" является головной организацией по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции, осуществляет изготовление и запуски грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает и изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли. В собственности госкорпорации "Роскосмос" или доверительном управлении дочерних структур находятся 83,9% акций компании, остальные — у миноритарных акционеров.