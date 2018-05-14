Россия построит в Чили станцию слежения за космическим мусором

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Российскую станцию наблюдения за космическим мусором в ближайшее время планируется построить в Чили, сообщил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса Юрий Макаров.
"Одна станция размещена в Бразилии. Предполагается размещение станции в Чили. Она практически уже готова", — сказал он на прошедшем в Москве заседании Совета РАН по космосу.
Первый размещённый за рубежом оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на высоких орбитах, созданный АО "Астрономический научный центр" для автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), был установлен в 2013 году в Армении. Второй оптико-электронный комплекс в интересах АСПОС ОКП, созданный Научно-производственной корпорацией "Системы прецизионного приборостроения", был открыт 5 апреля 2017 года на территории обсерватории Пико-дос-Диас в Бразилии.
Основная задача АСПОС ОКП – выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с объектами космического мусора, обнаружение разрушений объектов на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты.
Всего Роскосмос планирует разместить за рубежом ещё пять специализированных оптико-электронных комплексов различного состава в дополнение к имеющимся в интересах АСПОС ОКП.