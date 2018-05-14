Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 15 августа

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Выход в открытый космос россиян Олега Артемьева и Сергея Прокопьева запланирован на 15 августа, сообщил первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

Ранее сообщалось, что выход космонавтов Артемьева и Алексея Овчинина был запланирован на 8 августа. Отмечалось, что российским космонавтам предстоит установить на внешней поверхности международной космической станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS.

"На 15 августа запланирован выход в открытый космос российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева", — приводятся слова Соловьева с заседания Совета главных конструкторов по российскому сегменту (РС) международной космической станции (МКС) на сайте "Роскосмоса".

В рамках совета также были рассмотрены вопросы готовности к запуску транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" ракетой-носителем "Союз-ФГ". Кроме того, обсуждалась готовность МКС и всех ее структур к предстоящим работам.

"Роскосмос" сообщил, что говоря об объёме научно-прикладных экспериментов, Соловьев отметил, что всего в период экспедиции МКС-56 запланировано к реализации 55 экспериментов по программе НПИ (включая совместные с NASA и ЕSА эксперименты), из них 49 космических экспериментов – c участием экипажа.

Он подчеркнул, что ресурсов российского сегмента МКС достаточно для выполнения программы МКС-56, а наземный комплекс и персонал управления полетом готовы к посадке корабля "Союз МС-07" и запуску корабля "Союз МС-09".

В ходе заседания доложено о готовности средств и персонала ЦУП-М к работам по проведению запуска корабля "Союз МС-09". Представитель Центра подготовки космонавтов подтвердил, что экипажи готовы к выполнению предстоящей программы работ на МКС, отмечается в сообщении.

По итогам заседания одобрены возвращение 3 июня на корабле "Союз МС-07" экипажа МКС — 54/55 в составе трех человек, подготовка к запуску 6 июня и доставке на МКС экипажа экспедиции МКС-56/57 в составе трёх человек, а также допуск РС МКС к выполнению программы очередного этапа эксплуатации МКС.