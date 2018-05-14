Космонавты на МКС сыграют в футбол во время чемпионата мира

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 14 мая — РИА Новости. Космонавты и астронавты на Международной космической станции сыграют в футбол в честь чемпионата мира, сообщил журналистам в понедельник российский космонавт, член экипажа миссии МКС56/57 Сергей Прокопьев.

"Олег Артемьев (российский космонавт, прибывший на станцию 23 марта 2018 года – ред.) уже привез туда мячик футбольный лицензированный, там есть все оборудование, чтобы его накачать", — сказал Прокопьев на предполетной пресс-конференции.

При этом, по его словам, экипажу будет сложно сделать так, чтобы во время игры не повредить оборудование станции. "Но, думаю, что какую-то игру мы сможем организовать", — уверен космонавт.

Прокопьев также сообщил, что он и его соседи по станции смогут посмотреть игры ЧМ-2018 в режиме онлайн, а не только в записи, как это было раньше. Его коллега, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александр Герст, при этом уточнил, что если матчи будут накладываться на график работы экипажа, в таком удовольствии себе придется отказать.

Кроме того, Прокопьев рассказал, что в качестве в качестве индикатора невесомости экипаж возьмет с собой в корабль "Союз МС-09" талисман чемпионата — волка "Забиваку", подаренного Прокопьеву сыном.

Космонавты также рассказали о заключенном пари — если в ходе чемпионата команды России и Германии встретятся, каждый из них поставит на свою команду. В случае победы российской сборной Герсту нарисуют на лбу российский флаг. А если первенство окажется за немцами, Прокопьеву придется сделать такую же прическу, как у немецкого астронавта, то есть побриться налысо.

Прокопьев и Герст отправятся на МКС 6 июня 2018 года вместе с американкой Сериной Ауньён и проведут на станции 187 дней.