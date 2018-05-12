NASA показало "корональную дыру" на Солнце

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. NASA опубликовало ролик, на котором показана солнечная активность. Запись была сделана спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в начале мая.

Видео снято с использованием глубокого ультрафиолетового диапазона, благодаря чему стала видна обширная "корональная дыра" в солнечном диске.

Our Sun-watching satellite saw a coronal hole on the Sun on May 2-4 👀 Coronal holes — a perfectly normal occurrence — appear as dark areas when seen in certain wavelengths of extreme ultraviolet light, like in these images. https://t.co/HYZePndwpB pic.twitter.com/QtKFwfld0Z — NASA Sun & Space (@NASASun) 10 мая 2018 г.

Под "корональной дырой" понимается более темная область солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра. Пониженная яркость "корональных дыр" связана с массовым уходом плазмы из этих областей в межпланетное пространство.