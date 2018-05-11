РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
Космос

Швеция отказалась от российского лунного проекта в пользу китайского

13:2511.05.2018
(обновлено: 13:26 11.05.2018)
111121
© AP Photo / Nick UtЛуна. Архивное фотоЛуна. Архивное фото
© AP Photo / Nick Ut
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Шведский прибор XSAN, изначально разрабатывавшийся для полета на российской автоматической станции "Луна-25" ("Луна-Глоб"), отправится к Луне на китайской станции "Чанъэ-4", говорится в письме шведского Института космической физики (Institutet för rymdfysik, сокращенно — IRF), изготовившего прибор.

Космический аппарат Луна - Глоб (новое название Луна-25). Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Запуск первой в истории России миссии к Луне предложили перенести
Ранее сообщалось, что шведский прибор исключен из программы российской миссии, а сам запуск "Луны-25" могут перенести с 2019 на 2021 год.

"В 2017 году наши китайские коллеги предложили отправить изготовленный летный модуль XSAN на китайском ровере Chang"е-4 (Чанъэ-4) в 2018 году, возможность, которую мы не могли упустить", — говорится в письме.

IRF изготовил три модели прибора XSAN: структурный макет для термоиспытаний, макет для электрических испытаний и сам летный модуль. Первые два были переданы российскому Институту космических исследований (ИКИ), а летный модуль остался в IRF.

В IRF утверждают, что годность XSAN к полету на "Луне-Глоб" никогда не была формально подтверждена, поэтому оставалась возможность того, что построенный и прошедший испытания летный модуль все-таки не полетит.

Фотография Луны. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Российский космонавт может отправиться к Луне на американском корабле
Кроме того, задержка запуска "Луны-25" до 2019-2020 года могла негативно сказаться на работе прибора. Сроки службы некоторых компонентов прибора (в основном, детекторов), могли просто истечь. Летный модуль XSAN построили в 2013-2014 годах, а некоторые детали в его составе произведены в 2012 году.

Также IRF занят работой по приборам для миссии JUICE, которая должна отправиться к Юпитеру в 2022 году.

"Нет дополнительной рабочей силы, чтобы обновить и заново откалибровать уже построенный летный макет в случае, если нам придется заменить детекторы или построить новый XSAN", — говорится в письме.

При этом IRF намерены дальше сотрудничать по дальнейшим российским лунным миссиям и готовы к совместному анализу данных, которые получит XSAN по завершении миссии китайского лунохода.

Луна. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
НАСА планирует провести испытания ядерного реактора для миссий на Луне
Прибор XSAN предназначен для изучения взаимодействия плазмы с поверхностью Луны. Полученные им данные должны будут помочь понять, откуда на Луне вода.

Российская лунная программа предусматривает отправку до 2025 года трех автоматических станций. Первой из них станет "Луна-25", которая должна в 2019 году совершить посадку на южном полюсе. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва. Посадочная станция будет вести поиск водяного льда в полярной области Луны.

За ней в 2021 году последует орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 — посадочный "Луна-27", который должен пробурить грунт на глубину до двух метров и исследовать его состав. После этого планируется реализация пилотируемых миссий.

Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24". Цель "Луны-25" — изучение химического состава реголита полярных областей Луны, определение наличия и концентрации в нем представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Приборы на борту аппарата также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.

Комментировать
Космос
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
S F
А мы ж там можем и напасть! )))))))))))
14:00
11.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена