Швеция отказалась от российского лунного проекта в пользу китайского

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Шведский прибор XSAN, изначально разрабатывавшийся для полета на российской автоматической станции "Луна-25" ("Луна-Глоб"), отправится к Луне на китайской станции "Чанъэ-4", говорится в письме шведского Института космической физики (Institutet för rymdfysik, сокращенно — IRF), изготовившего прибор.

Ранее сообщалось, что шведский прибор исключен из программы российской миссии, а сам запуск "Луны-25" могут перенести с 2019 на 2021 год.

"В 2017 году наши китайские коллеги предложили отправить изготовленный летный модуль XSAN на китайском ровере Chang"е-4 (Чанъэ-4) в 2018 году, возможность, которую мы не могли упустить", — говорится в письме.

IRF изготовил три модели прибора XSAN: структурный макет для термоиспытаний, макет для электрических испытаний и сам летный модуль. Первые два были переданы российскому Институту космических исследований (ИКИ), а летный модуль остался в IRF.

В IRF утверждают, что годность XSAN к полету на "Луне-Глоб" никогда не была формально подтверждена, поэтому оставалась возможность того, что построенный и прошедший испытания летный модуль все-таки не полетит.

Кроме того, задержка запуска "Луны-25" до 2019-2020 года могла негативно сказаться на работе прибора. Сроки службы некоторых компонентов прибора (в основном, детекторов), могли просто истечь. Летный модуль XSAN построили в 2013-2014 годах, а некоторые детали в его составе произведены в 2012 году.

Также IRF занят работой по приборам для миссии JUICE, которая должна отправиться к Юпитеру в 2022 году.

"Нет дополнительной рабочей силы, чтобы обновить и заново откалибровать уже построенный летный макет в случае, если нам придется заменить детекторы или построить новый XSAN", — говорится в письме.

При этом IRF намерены дальше сотрудничать по дальнейшим российским лунным миссиям и готовы к совместному анализу данных, которые получит XSAN по завершении миссии китайского лунохода.

Прибор XSAN предназначен для изучения взаимодействия плазмы с поверхностью Луны. Полученные им данные должны будут помочь понять, откуда на Луне вода.

Российская лунная программа предусматривает отправку до 2025 года трех автоматических станций. Первой из них станет "Луна-25", которая должна в 2019 году совершить посадку на южном полюсе. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва. Посадочная станция будет вести поиск водяного льда в полярной области Луны.

За ней в 2021 году последует орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 — посадочный "Луна-27", который должен пробурить грунт на глубину до двух метров и исследовать его состав. После этого планируется реализация пилотируемых миссий.

Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24". Цель "Луны-25" — изучение химического состава реголита полярных областей Луны, определение наличия и концентрации в нем представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Приборы на борту аппарата также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.