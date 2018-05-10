МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин покидает свой пост с 11 мая, сообщил РИА Новости источник на предприятии.

Текущую должность он занял в марте 2017 года, сменив на этом посту Алексея Уварова.

"Сегодня у Игоря Мочалина последний рабочий день, с завтрашнего дня он не работает. Он увольняется по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.

С сентября 2016 года Мочалин работал первым заместителем генерального директора ПАО "Пролетарский завод" (Санкт-Петербург). Предприятие более 50 лет специализируется на судовом и энергетическом машиностроении.

Ранее генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов рассказал РИА Новости, что перед Мочалиным поставлены задачи восстановить авторитет предприятия и утраченную культуру производства ракетных двигателей, а также дать уверенность в будущем его работникам.

До назначения Мочалина на предприятии были выявлены серьезные проблемы с качеством производства. В этой связи в 2017 году на переборку были отправлены суммарно 74 двигателя: для второй и третьей ступеней ракет "Протон", а также для третьей ступени ракет "Союз". Причиной обнаружения проблем стали замечания при пуске ракеты "Протон" 9 июня 2016 года и авария ракеты "Союз-У" 1 декабря того же года. Проверки повлекли переносы пусков ракет. Например, старты "Протонов" были остановлены почти на год. Комиссия, расследовавшая ситуацию, выяснила, что на предприятии использовался более дорогой и тугоплавкий припой, чем следовало. Глава Роскосмоса Игорь Комаров, комментируя эту информацию, сообщил, что это было связано с тем, что кладовщица завода, отвечающая за выдачу и учет припоя, ушла на больничный.