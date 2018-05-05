Миссия InSight стартовала к Марсу

Аппарат InSight — первая миссия по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов, будет вести бурение и другие эксперименты. Это позволит ученым узнать больше о формировании и развитии красной планеты.
Аппарат оснащен микрочипами с именами землян. Прибытие зонда на Марс планируется в ноябре.
Известный во всем мире космический телескоп "Хаббл" в честь 25-ой годовщины своей работы на орбите сделал новый снимок, на котором запечатлена группа молодых звезд, напоминающая "сверкающий фейерверк". Звездное скопление, состоящее из трех тысяч звезд, расположено в 20 тысячах световых лет от Земли в созвездии Киль в южном полушарии неба. Группа звезд получила название Westerlund 2 в честь шведского астронома Бенгта Вестерлунда (Bengt Westerlund), который открыл их в 1960-е годы.
При помощи телескопа "Хаббл" ученым удалось получить более детализированное изображение удивительной по красоте космической пары – массивной звезды класса Вольфа-Райе под названием WR 124 и туманности M1-67. Впервые изображение этой пары было получено в 1998 году. Астрофизики отмечают, что именно звезда WR 124 создала вокруг себя туманность M1-67. Находится данная пара на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса светила WR 124 почти в 20 раз превышает массу нашего Солнца, она сияет в самом центре туманности, возраст которой оценивается примерно в 10 тысяч лет.
Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции. Это фото он разместил на своей странице в твиттере со словами "Акварель Багамских островов выглядит освежающе практически всегда".
Сайт Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовал новое изображение спиральной галактики NGC 986, расположенной в созвездии Печи (Fornax). Эту галактику, которая в 1826 году была открыта шотландским астрономом Джеймсом Данлопом, редко фотографируют из-за ее близости к знаменитому густонаселенному скоплению галактик в Печи (Fornax Cluster). Галактика NGC 986 удалена от Земли на расстояние около 56 миллионов световых лет.
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции. Эта фотография открывает серию топографических снимков Австралии, которая стала настоящей сенсацией в интернете, так как изображения вполне можно сравнить с произведениями абстрактного искусства.
Новое и захватывающее по красоте изображение туманности Лагуна или Мессье 8, расположенное в созвездии Стрельца (Archer) на расстоянии в 5200 световых лет от Земли, создали ученые с помощью космического телескопа "Хаббл". Яркая звезда в центре темных облаков туманности Лагуна – это Гершель 36, являющаяся основным источником ионизирующего излучения для этой части туманности.
Цветной снимок карликовой планеты Плутон и его крупнейшего спутника Харон, опубликованный NASA. Изображение было получено с использованием специальных цветных фильтров. Цвет помогает ученым понять молекулярный состав льдов на Плутоне и Хароне и оценить возраст геологических объектов, включая кратеры.
Галактика Messier 63, или M 63, снятая телескопом "Хаббл". По своему расположению спиральные рукава галактики напоминают узор в центре подсолнуха, отсюда еще одно ее название – галактика Подсолнух. M 63 находится в созвездии Гончие Псы. Впервые она была обнаружена в 1779 году астрономом Пьером Мешеном. Messier 63 находится примерно в 27 млн световых лет от Земли и относится к группе М51 – группе галактик, которая была названа в честь самой яркой из них – Messier 51.
Рассвет, снятый с Международной космической станции. Эту фотографию астронавт Тим Пик разместил на своей странице в твиттере, сопроводив словами: "Мы встречаем по 16 рассветов каждый день, но ни один из них еще не был настолько прекрасен, как этот. Доброе утро, Земля!"
Созвездие Паруса, расположенное в южном полушарии неба. Его южная часть лежит на границе с Млечным Путем. Площадь созвездия составляет 500 квадратных градусов. В созвездии Паруса насчитывается 195 звезд, которые невооруженным глазом можно увидеть с Земли.
Спиральная галактика NGC 4845, снятая космическим телескопом "Хаббл". Она находится в созвездии Девы. Эта галактика была открыта в 1786 году английским астрономом Уильямом Гершелем. Она располагается на расстоянии около 65 млн световых лет от Земли. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, способная поглощать объекты.
Звезда WR 31a класса Вольфа-Райе, снятая телескопом "Хаббл". Это довольно редкая звезда. Данное космическое тело пребывает на поздней стадии эволюции и обладает особым спектром излучения. WR 31a класса Вольфа-Райе находится внутри созвездия Киля. Расстояние от Земли до этого космического объекта приравнивается к 30 тысячам световых лет.
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