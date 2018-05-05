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Миссия InSight стартовала к Марсу

14:3405.05.2018
(обновлено: 14:50 05.05.2018)
022264
© AP Photo / Bill Ingalls / NASAРакета Atlas-V United Launch Alliance с космическим аппаратом NASA InSight на борту перед стартом. 4 мая 2018Ракета Atlas-V United Launch Alliance с космическим аппаратом NASA InSight на борту перед стартом. 4 мая 2018
© AP Photo / Bill Ingalls / NASA
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. C космодрома Ванденберг в Калифорнии (США) в 14:05 мск стартовала ракета Atlas V с зондом InSight для исследования Марса. Трансляцию запуска ведет НАСА.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаМиссия InSight
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Миссия InSight

Миссия InSight к Марсу
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Марсотрясение: космический зонд измерит пульс Красной планеты
Аппарат InSight — первая миссия по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов, будет вести бурение и другие эксперименты. Это позволит ученым узнать больше о формировании и развитии красной планеты.

Аппарат оснащен микрочипами с именами землян. Прибытие зонда на Марс планируется в ноябре.

Редкие звезды, загадочные галактики и другие космические чудеса
© NASA / ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science TeamИзвестный во всем мире космический телескоп "Хаббл" в честь 25-ой годовщины своей работы на орбите сделал новый снимок, на котором запечатлена группа молодых звезд, напоминающая "сверкающий фейерверк". Звездное скопление, состоящее из трех тысяч звезд, расположено в 20 тысячах световых лет от Земли в созвездии Киль в южном полушарии неба. Группа звезд получила название Westerlund 2 в честь шведского астронома Бенгта Вестерлунда (Bengt Westerlund), который открыл их в 1960-е годы.Звездное скопление Westerlund 2
© NASA / ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team
Известный во всем мире космический телескоп "Хаббл" в честь 25-ой годовщины своей работы на орбите сделал новый снимок, на котором запечатлена группа молодых звезд, напоминающая "сверкающий фейерверк". Звездное скопление, состоящее из трех тысяч звезд, расположено в 20 тысячах световых лет от Земли в созвездии Киль в южном полушарии неба. Группа звезд получила название Westerlund 2 в честь шведского астронома Бенгта Вестерлунда (Bengt Westerlund), который открыл их в 1960-е годы.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy SchmidtПри помощи телескопа "Хаббл" ученым удалось получить более детализированное изображение удивительной по красоте космической пары – массивной звезды класса Вольфа-Райе под названием WR 124 и туманности M1-67. Впервые изображение этой пары было получено в 1998 году. Астрофизики отмечают, что именно звезда WR 124 создала вокруг себя туманность M1-67. Находится данная пара на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса светила WR 124 почти в 20 раз превышает массу нашего Солнца, она сияет в самом центре туманности, возраст которой оценивается примерно в 10 тысяч лет.Туманность M1-67 около звезды Вольфа — Райе WR 124
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
При помощи телескопа "Хаббл" ученым удалось получить более детализированное изображение удивительной по красоте космической пары – массивной звезды класса Вольфа-Райе под названием WR 124 и туманности M1-67. Впервые изображение этой пары было получено в 1998 году. Астрофизики отмечают, что именно звезда WR 124 создала вокруг себя туманность M1-67. Находится данная пара на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса светила WR 124 почти в 20 раз превышает массу нашего Солнца, она сияет в самом центре туманности, возраст которой оценивается примерно в 10 тысяч лет.
© NASA / Scott KellyСнимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции. Это фото он разместил на своей странице в твиттере со словами "Акварель Багамских островов выглядит освежающе практически всегда".Багамские острова снятые с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции. Это фото он разместил на своей странице в твиттере со словами "Акварель Багамских островов выглядит освежающе практически всегда".
© Фото : ESOСайт Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовал новое изображение спиральной галактики NGC 986, расположенной в созвездии Печи (Fornax). Эту галактику, которая в 1826 году была открыта шотландским астрономом Джеймсом Данлопом, редко фотографируют из-за ее близости к знаменитому густонаселенному скоплению галактик в Печи (Fornax Cluster). Галактика NGC 986 удалена от Земли на расстояние около 56 миллионов световых лет.Спиральная галактика NGC 986 в созвездии Печь
© Фото : ESO
Сайт Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовал новое изображение спиральной галактики NGC 986, расположенной в созвездии Печи (Fornax). Эту галактику, которая в 1826 году была открыта шотландским астрономом Джеймсом Данлопом, редко фотографируют из-за ее близости к знаменитому густонаселенному скоплению галактик в Печи (Fornax Cluster). Галактика NGC 986 удалена от Земли на расстояние около 56 миллионов световых лет.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Flickr / NASA's Goddard Space Flight Center/SDO/S. WiessingerИзображение Солнца, соединенное из 23 отдельных фотографий.Изображение Солнца соединенное из 23 отдельных фотографий
© Flickr / NASA's Goddard Space Flight Center/SDO/S. Wiessinger
Изображение Солнца, соединенное из 23 отдельных фотографий.
© NASA / Scott KellyСнимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции. Эта фотография открывает серию топографических снимков Австралии, которая стала настоящей сенсацией в интернете, так как изображения вполне можно сравнить с произведениями абстрактного искусства.Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции. Эта фотография открывает серию топографических снимков Австралии, которая стала настоящей сенсацией в интернете, так как изображения вполне можно сравнить с произведениями абстрактного искусства.
© NASA / ESA, J. Trauger (Jet Propulson Laboratory)Новое и захватывающее по красоте изображение туманности Лагуна или Мессье 8, расположенное в созвездии Стрельца (Archer) на расстоянии в 5200 световых лет от Земли, создали ученые с помощью космического телескопа "Хаббл". Яркая звезда в центре темных облаков туманности Лагуна – это Гершель 36, являющаяся основным источником ионизирующего излучения для этой части туманности.Новое изображение туманности Лагуна создано телескопом Хаббл
© NASA / ESA, J. Trauger (Jet Propulson Laboratory)
Новое и захватывающее по красоте изображение туманности Лагуна или Мессье 8, расположенное в созвездии Стрельца (Archer) на расстоянии в 5200 световых лет от Земли, создали ученые с помощью космического телескопа "Хаббл". Яркая звезда в центре темных облаков туманности Лагуна – это Гершель 36, являющаяся основным источником ионизирующего излучения для этой части туманности.
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRIЦветной снимок карликовой планеты Плутон и его крупнейшего спутника Харон, опубликованный NASA. Изображение было получено с использованием специальных цветных фильтров. Цвет помогает ученым понять молекулярный состав льдов на Плутоне и Хароне и оценить возраст геологических объектов, включая кратеры.Цветная фотография Плутона и Харона
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI
Цветной снимок карликовой планеты Плутон и его крупнейшего спутника Харон, опубликованный NASA. Изображение было получено с использованием специальных цветных фильтров. Цвет помогает ученым понять молекулярный состав льдов на Плутоне и Хароне и оценить возраст геологических объектов, включая кратеры.
© Фото : ESA and the Planck CollaborationПоляризация космического микроволнового излучения.Поляризация волн
© Фото : ESA and the Planck Collaboration
Поляризация космического микроволнового излучения.
© Фото : ESA/Hubble & NASAГалактика Messier 63, или M 63, снятая телескопом "Хаббл". По своему расположению спиральные рукава галактики напоминают узор в центре подсолнуха, отсюда еще одно ее название – галактика Подсолнух. M 63 находится в созвездии Гончие Псы. Впервые она была обнаружена в 1779 году астрономом Пьером Мешеном. Messier 63 находится примерно в 27 млн световых лет от Земли и относится к группе М51 – группе галактик, которая была названа в честь самой яркой из них – Messier 51.Галактика Messier 63 снятая телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Галактика Messier 63, или M 63, снятая телескопом "Хаббл". По своему расположению спиральные рукава галактики напоминают узор в центре подсолнуха, отсюда еще одно ее название – галактика Подсолнух. M 63 находится в созвездии Гончие Псы. Впервые она была обнаружена в 1779 году астрономом Пьером Мешеном. Messier 63 находится примерно в 27 млн световых лет от Земли и относится к группе М51 – группе галактик, которая была названа в честь самой яркой из них – Messier 51.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteИзображение планеты Сатурн, опубликованное NASA.Самая черная область на снимке - центральная часть кольца Б Сатурна
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Изображение планеты Сатурн, опубликованное NASA.
© Фото : NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)Изображение взорвавшейся сверхновой звезды, сделанное с помощью телескопа "Хаббл".Изображение взорвавшейся сверхновой звезды, сделанное с помощью телескопа Хаббл
© Фото : NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Изображение взорвавшейся сверхновой звезды, сделанное с помощью телескопа "Хаббл".
© NASA / Tim PeakeРассвет, снятый с Международной космической станции. Эту фотографию астронавт Тим Пик разместил на своей странице в твиттере, сопроводив словами: "Мы встречаем по 16 рассветов каждый день, но ни один из них еще не был настолько прекрасен, как этот. Доброе утро, Земля!"Рассвет снятый с Международной космической станции
© NASA / Tim Peake
Рассвет, снятый с Международной космической станции. Эту фотографию астронавт Тим Пик разместил на своей странице в твиттере, сопроводив словами: "Мы встречаем по 16 рассветов каждый день, но ни один из них еще не был настолько прекрасен, как этот. Доброе утро, Земля!"
© NASA / JPL/University of ArizonaИзображение кратера возле впадины Sirenum на Марсе, опубликованное NASA.Кратер возле впадины Sirenum на Марсе
© NASA / JPL/University of Arizona
Изображение кратера возле впадины Sirenum на Марсе, опубликованное NASA.
© Фото : ESO/Digitized Sky Survey 2Созвездие Паруса, расположенное в южном полушарии неба. Его южная часть лежит на границе с Млечным Путем. Площадь созвездия составляет 500 квадратных градусов. В созвездии Паруса насчитывается 195 звезд, которые невооруженным глазом можно увидеть с Земли.Созвездие Паруса
© Фото : ESO/Digitized Sky Survey 2
Созвездие Паруса, расположенное в южном полушарии неба. Его южная часть лежит на границе с Млечным Путем. Площадь созвездия составляет 500 квадратных градусов. В созвездии Паруса насчитывается 195 звезд, которые невооруженным глазом можно увидеть с Земли.
© Фото : ESA/Hubble & NASA and S. Smartt (Queen's University Belfast)Спиральная галактика NGC 4845, снятая космическим телескопом "Хаббл". Она находится в созвездии Девы. Эта галактика была открыта в 1786 году английским астрономом Уильямом Гершелем. Она располагается на расстоянии около 65 млн световых лет от Земли. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, способная поглощать объекты.Спиральная галактика NGC 4845 снятая космическим телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble & NASA and S. Smartt (Queen's University Belfast)
Спиральная галактика NGC 4845, снятая космическим телескопом "Хаббл". Она находится в созвездии Девы. Эта галактика была открыта в 1786 году английским астрономом Уильямом Гершелем. Она располагается на расстоянии около 65 млн световых лет от Земли. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, способная поглощать объекты.
© Фото : Роскосмос/Юрий МаленченкоСнимок дымящего вулкана Этна, сделанный российским космонавтом Юрием Маленченко.Дым от вулкана Этна
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Снимок дымящего вулкана Этна, сделанный российским космонавтом Юрием Маленченко.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy SchmidtЗвезда WR 31a класса Вольфа-Райе, снятая телескопом "Хаббл". Это довольно редкая звезда. Данное космическое тело пребывает на поздней стадии эволюции и обладает особым спектром излучения. WR 31a класса Вольфа-Райе находится внутри созвездия Киля. Расстояние от Земли до этого космического объекта приравнивается к 30 тысячам световых лет.Звезда Вольфа — Райе (WR 31a) снятая телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
Звезда WR 31a класса Вольфа-Райе, снятая телескопом "Хаббл". Это довольно редкая звезда. Данное космическое тело пребывает на поздней стадии эволюции и обладает особым спектром излучения. WR 31a класса Вольфа-Райе находится внутри созвездия Киля. Расстояние от Земли до этого космического объекта приравнивается к 30 тысячам световых лет.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковЭкзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.Экзотические острова Карибского моря снятые с МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Экзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.
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