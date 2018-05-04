Российский космонавт показал "исчезающую" Луну

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео лунного заката. Запись была сделана на борту МКС.

На кадрах видно, как Луна медленно приближается к горизонту Земли. "Сейчас еще чуть-чуть и до атмосферы дойдет", — комментирует происходящее Артемьев.

Естественный спутник медленно "исчезает" в голубоватой газовой оболочке Земли, не доходя до кромки планеты.

Сейчас на МКС находятся россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, представители США Скотт Тингл, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также японец Норисигэ Канаи.