Роль России в создании окололунной станции определят летом 2018 года

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Облик лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway и участие в ее создании разных стран, в том числе и России, станут понятны в ближайшие месяцы, следует из меморандума, опубликованного на сайте НАСА.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что первый российский космонавт отправится к Луне на американском космическом корабле Orion. До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и их партнеры вынуждают Россию строить шлюзовой модуль для выходов экипажей в открытый космос по американским техническим стандартам и использовать американский скафандр вместо российского.

"Цель на лето 2018 года — в такой степени определиться с распределением функций между всеми партнерами (местными и международными), чтобы можно было начать разработку остальных элементов станции, кроме PPE (Power&Propulsion Element — первый модуль станции, который должен отправиться на орбиту Луны в 2022 году)", — говорится в документе.

Отмечается, что всего в проекте принимают участие 14 космических агентств, кроме НАСА. Сейчас американское агентство изучает различные варианты возможного состава и оснащения станции.

"Так как сборка и создание оборудования для поддержки пилотируемых полетов — это многолетний процесс, НАСА будет определяться с обликом и основными возможностями Gateway летом 2018 года", — отмечается в меморандуме.

РИА Новости пока не располагает комментарием от Роскосмоса.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль PPE, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль. В качестве средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion.