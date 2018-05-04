МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion ориентировочно в 2024 году для участия в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Москва и Вашингтон в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway. Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.

В середине апреля в Хьюстоне прошло заседание международной группы по техническим стандартам, которые обсудили спецификации для будущего форпоста человечества возле Луны.

"В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции", — рассказал собеседник.

Эту информацию РИА Новости подтвердил источник в ракетно-космической корпорации "Энергия" — будущего производителя модуля. По его словам, сейчас планируется четыре пилотируемых миссии на окололунную станцию. Российский космонавт обязательно должен сопровождать модуль во время его транспортировки к Луне. "Помимо этого ведутся переговоры о включении еще одного российского космонавта в другой экипаж, но они находятся в самой начальной стадии", — отметил он.

Собеседник агентства не уточнил возможные сроки полета второго космонавта – состоится он раньше или позже 2024 года. В пресс-центре РКК "Энергия" пока не прокомментировали эту информацию.

Первые полеты экипажей на окололунную станцию предполагается осуществлять на американских космических кораблях Orion, которые будут запускаться сверхтяжелыми ракетами SLS. Экипаж корабля для полетов к Луне может насчитывать до четырех человек. В последующем, после создания лунной версии российского корабля "Федерация", полеты российских экспедиций на Lunar Orbital Platform – Gateway будут осуществляться на отечественной технике.

В настоящее время участие России в проекте Lunar Orbital Platform – Gateway не до конца определено. Ранее источник в ракетно-космической отрасли пояснил РИА Новости, что до сих пор нет утвержденной на уровне "Роскосмоса" или правительства программы своего участия в этом проекте. Кроме того, США вынуждают Россию делать модуль для лунной станции по американским стандартам и использовать американские скафандры вместо российских.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль. В качестве средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion.

Российский шлюз предназначен для выходов экипажей на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической — для размещения научного оборудования. Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Планируется, что Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли.

На сегодняшний день около Луны побывали 26 человек, а выйти на ее поверхность удалось 12 из них. Все они члены экипажей американских миссий "Аполлон". Первым советским космонавтом, который должен был высадиться на поверхности Луны, должен был стать Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос. Он готовился к полету на Луну, но после успеха миссий "Аполлон" советская лунная программа была свернута.