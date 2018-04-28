Еще один спутник "Глонасс-К" могут запустить в декабре

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возможность запустить на орбиту спутник "Глонасс-К" нового поколения появится в декабре 2018 года, после его окончательной сборки, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-изготовителя аппарата "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов.

"Глонасс-К" мы также готовим к запуску. Согласно графику, его изготовление завершится в ноябре, это значит, что запуск технически возможен в декабре", — сказал Тестоедов.

Всего в орбитальной группировке ГЛОНАСС два спутника "Глонасс-К". Первый такой спутник был запущен 26 октября 2011 года.

По информации разработчика, главное отличие новых спутников от космических аппаратов предыдущего поколения заключается в том, что кроме навигационных сигналов с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 они будут также излучать гражданский навигационный сигнал с кодовым разделением в диапазоне L3. Это должно увеличить точность их навигационных определений до десятков сантиметров.

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