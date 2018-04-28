В ИСС Решетнева рассказали о состоянии украинского спутника "Лыбидь"

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Состояние украинского спутника "Лыбидь", находящегося на ответственном хранении у сибирского предприятия "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева", позволяет вывести его из консервации в короткие сроки и подготовить к запуску, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Николай Тестоедов.

"Он продолжает находиться на ответственном хранении. Космический аппарат находится в том состоянии, которое позволяет в короткие сроки при принятии решения о запуске провести необходимые электрические испытания и выйти на предстартовую подготовку. Но решение об этом должен принимать заказчик", — сказал Тестоедов.

Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины (НКАУ, с 2010 года — ГКАУ) с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов. Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику ИСС работает с канадской компанией MDA

Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит" с космодрома Байконур еще в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление "Зенита", который должен вывести спутник на орбиту.

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