Космический грузовик "Прогресс МС-07" свели с орбиты

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-07", в марте отстыкованный от МКС и участвовавший в научном эксперименте, свели с орбиты, скоро его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упадут в несудоходных районах Тихого океана, сообщил РИА Новости представитель подмосковного центра управления полетами.

"Команда на выдачу тормозного импульса для сведения корабля с орбиты была выдана в расчетное время", — сказал собеседник.

Покинувший станцию 28 марта корабль всё это время участвовал в эксперименте "Изгиб", цель которого — исследование движения грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.

Район падения не сгоревших в плотных слоях атмосферы фрагментов находится примерно в 3 тысячах километров восточнее столицы Новой Зеландии — Веллингтона.